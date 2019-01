Dez dicas para quem irá ao show do Paul McCartney em 2019

Como uma fã de Beatles e principalmente admiradora de McCartney um tanto exagerada, já estive em 3 shows do ex-beatle (2014(BR), 2015 (UK) e 2017(BR)). Pensando em todas as experiências que passei nesses três dias de espetáculo, montei uma lista de informações para vocês se prepararem para o aguardado 30 de março de 2019, quando Paul irá se apresentar em Curitiba pela primeira vez em 26 anos (a última vez que Macca pisou por aqui fora em 1993). Bora se preparar? Vem comigo!

#1 Prepare o coração e o físico.

Os shows do Sir duram aproximadamente 3 horas e são recheados com os sucessos mais marcantes e emocionantes da carreira de McCartney, além da infalível e amável interação com o público. É impossível não se emocionar e não se cansar. Então,se você estiver com ingresso de Pista, prepare as pernas, a bexiga, a paciência e a resistência porque muitos de nós não estamos tão em forma quanto nosso querido moço de 76 anos que faz um show de 3 horas sem tomar água na frente do público.

2 Não leve cartazes grandes ou banners

Em dois shows que estive presente, tentei entrar com cartazes feitos com cartolinas e muito glitter, porém, a galera da segurança me barrou e jogou os cartazes no lixo. Quase não se vê cartazes grandes inteiros na plateia, quem consegue entrar é porque dobrou e escondeu muito bem. Não sei ao certo como serão as regras a respeito disso nas respectivas cidades, mas é bom não criar expectativas.

#3 Preste atenção às regras de segurança

A segurança da turnê de McCartney é extremamente rígida e muito bem organizada. Comentei no tópico de cima sobre a entrada de cartazes, se eles são assim com papéis imagine com outras situações. Preste muito atenção em relação as regras de imagem, segurança e entrada, se não pode acabar perdendo alguma coisa.

#4 Não perca tempo gravando

A emoção é muita e todos queremos levar memórias para casa ou queremos urgentemente postar aquela emoção toda para que todos vejam. A minha dica é: filme o necessário. O show de Paul McCartney é um acontecimento, o ex-beatle exala história, simpatia e muito amor. Sinta as músicas, observe as projeções (que são magníficas) e preste atenção na banda. O Sir já tem 76 anos, quem sabe se você o verá ao vivo novamente? Curta o momento. Vale a pena.

#5 Chegue cedo

Se você quer ficar perto de Sir Paul McCartney é necessário um planejamento. Os fãs são realmente astutos e a casa lota muito rápido, se seus planos são colar na grade...se programe.

#6 Os produtos oficiais valem a pena

Em todo show grande existem aqueles vendedores ambulantes com diversos produtos, como camisetas, faixas, bandeiras e bottoms. Geralmente eles fazem preços bem mais acessíveis do que a loja oficial do artista. Mas as camisetas oficiais de McCartney valem a pena, o tecido dura anos sem desbotar, tem tamanhos grandes e ainda tem designs lindos (com direito a datas da turnê nas costas). As camisas oficiais custam em torno de 100 e 120 reais, e parte dos lucros é voltada para o projeto “Meat Free Monday” de ativismo vegetariano de McCarntey. E além da qualidade, elas são uma lembrança muito bacana.

#7 Leve a família toda sem medo

Muitas vezes temos uma impressão errada de como é um show de rock. No caso de Paul McCartney, a atmosfera de seus espetáculos é admirável. Você vê todas as gerações possíveis, idosos, crianças, jovens, adolescentes...se fosse permitida a entrada de animais com certeza eles também estariam lá. Uma das partes mais emocionantes do show é justamente essa, ver tantas linhas do tempo se cruzando e se emocionando ao som de um dos maiores nomes da história da música.

#8 Se programe na hora da saída

Em todas as vezes que pude ir a um show de McCartney me dei mal na saída. Não consegui achar táxi de jeito nenhum, metrôs fechados, aplicativos demorando horas, ônibus longe foi uma verdadeira luta conseguir chegar em casa. Estude o perímetro do show, pesquise linhas de ônibus e horários (pois os shows tendem a acabar bem tarde), se programe para sair um pouco antes ou um pouco depois, deixe reservado um táxi ou combine para alguém te buscar. Saída de show é sempre confuso, mas nada que não se resolva.

#9 Pode e deve gritar, chorar e cantar

O publico brasileiro não é conhecido como um dos melhores do mundo por pouca coisa. Com tanta emoção no ar, é impossível ficar quieto e calmo em um show de McCartney. Tá liberado chorar, gritar, soluçar, cantar e dançar. Como o próprio Paul diz “ é uma festa”.

#10 Não deixe essa oportunidade passar

Eu sei que a oportunidade de pagar por um ingresso de show não é algo acessível para todos. A grana é curta, a rotina esgota e a gente se perde. Mas se você tem condições e está em dúvida se deve ir ou não, o meu conselho é claro: não deixa isso passar. Paul McCartney tem 76 anos, fez parte dos Beatles e está vindo fazer um show com 40 músicas, 3 horas de duração e muito amor, pertinho de você. É uma oportunidade única. Vai lá.