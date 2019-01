13 filmes essenciais de Christian Bale para você assistir

Na última quarta-feira, 30 de janeiro, o britânico Christian Bale, um dos maiores atores de sua geração, completou 45 anos. Conhecido por suas radicais transformações físicas para interpretar diferentes papéis, o astro já foi premiado com um Oscar e dois Globos de Ouro, além de outras cinco indicações, sendo uma ainda em aberto no Oscar desse ano.

Para comemorar, o Looke, serviço brasileiro de streaming, montou a lista “Especial Christian Bale”, recheada de filmaços protagonizados pelo ator. Ao todo são 13 títulos, entre os quais se destacam a trilogia do Batman dirigida por Christopher Nolan, “Império do Sol”, com Bale ainda criança, e filmes como “Trapaça” e “A Grande Aposta”, pelos quais foi reconhecido nas maiores premiações internacionais do cinema.

Clique aqui e acesse a lista! Confira os 13 títulos selecionados:

Batman Begins (2005 – Ação, Crime, Drama): Batman Begins contará a origem e os primeiros meses do Cavaleiro das Trevas como o vigilante mascarado de Gotham City.

Batman – O Cavaleiro das Trevas (2008 – Ação, Crime, Drama): Batman, o Comissário Jim Gordon e o advogado Harvey Dent unem seus esforços para deter a vilania do Coringa.

Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012 – Ação, Crime, Drama): Passaram-se oito anos desde que Batman desapareceu, passando de herói a vilão. Com o aparecimento de Bane, um terrorista mascarado cujo plano é tirar Bruce do exílio.

A Grande Aposta (2015 – Biografia, Comédia, Drama): Quatro homens preveem o colapso do sistema imobiliário nos Estados Unidos nos anos 2000, desvendando a ganância e a falta de precaução dos grandes bancos americanos. Do diretor Adam McKay, com Brad Pitt, Steve Carell e Ryan Gosling.

Trapaça (2013 – Crime, Comédia, Drama): Um brilhante vigarista Irving Rosenfeld, que, junto com sua igualmente astuta e sedutora parceira britânica Sydney Prosser, é forçado a trabalhar para um agente maluco do FBI. Do diretor David O. Russell, com Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e Jeremy Renner.

Império do Sol (1987 – Ação, Guerra, Drama): Inspirado nas ações épicas de um pequeno garoto chamado Jim Graham, em uma grande guerra. Dirigido por Steven Spielberg.

Inimigos Públicos (2009 – Biografia, Crime): John Dillinger era um criminoso audacioso e violento, mas que atraía a opinião pública ao seu favor, porque dizia retirar das instituições financeiras o dinheiro que elas roubavam do cidadão. Com Johnny Depp.

O Exterminador do Futuro - A Salvação (2009 – Ação, Ficção-científica): 34 anos depois dos ataques em O Exterminador do Futuro (1984), o futuro de 2018 finalmente chega, e John Connor, o líder predestinado da resistência humana, continua a contra-atacar a Skynet. Com Helena Bonham Carter e Bryce Dallas Howard.

Êxodo: Deuses e Reis (2014 – Aventura, Ação): O filme conta a história de Moisés. Resgatado pela irmã do faraó, passa a viver com a família real. Quando adulto, o profeta é escolhido por Deus para ir ao Egito, libertar os hebreus da opressão. Com Aaron Paul e Ben Kingsley.

Tempos de Violência (2005 – Ação, Crime): As consequências da guerra na mente de um ex-fuzileiro o levam a embarcar numa arriscada viagem de drogas, violência e mulheres.

Tudo Por Justiça (2014 – Crime, Drama): Após ser libertado da prisão, Russel recebe a notícia do assassinato do seu irmão. Agora ele deverá escolher entre sua liberdade ou seu desejo de justiça.

Flores do Oriente (2011 – Drama, Romance): Durante a segunda guerra entre China e Japão, em 1937, o agente funerário John Miller precisa ajudar uma mulher local.

Equilibrium (2002 – Ficção-científica, Ação): Num futuro incerto, a raça humana foi quase totalmente devastada e para salvar o mundo, os governantes decidiram criar uma droga capaz de inibir o sentimento humano e garantir a paz para sempre.