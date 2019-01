Taco e Sheridan´s: happy hour dos bares agora vale de segunda a sábado

Taco El Pancho (Foto: Marcelo Krelling)

O happy hour do Taco El Pancho e do Sheridan's Irish Pub começa o ano com novidades. O novo cardápio promocional para a faixa das "horas felizes", das 18h às 20h, agora vale de segunda-feira a sábado. Novos pratos também foram incluídos neste elenco de bebidas e comidas com desconto.



Começando pelas bebidas, o chope Sheridan´s Lager de 400ml fica por R$ 9,90 no cardápio do Happy Hour. Drinks clássicos também saem a valores especiais. O Gin Tônica com Seagers Gin e Scheppes Tônica custa R$ 16, por exemplo, enquanto o Aperol Spritz (Aperol, espumante brut, água com gás e laranja) custa R$ 21. A Caipirinha de limão, preparada com cachaça ou vodka Orloff, sai a R$ 15.



Para comer



Clássicos da gastronomia mexicana, os Tacos não poderiam ficar de fora da promoção. São tortillas de milho crocante em quatro sabores, a R$9 cada. A de Peixe tem filé de cação empanado e salsa vermelha, e a de Frango tem cubos de peito com sour cream e pimenta jalapeño. Machaca tem carne machaca (corte bovino desfiado manualmente e temperado com bacon) com lascas de abacate, tomate, queijo branco, jalapeño e coentro. Al Pastor conta com pernil desfiado, queijo branco, abacaxi, jalapeño, tomate e coentro.



Já a Quesadilla Appetizer é ideal para dividir, preparada com tortilla de trigo recheada servida com geleia de morango com pimenta ou com salsa de jalapeño. Há a versão com recheio de Queijo (R$ 22,50) ou a Vegetariana (cenoura, cebola, tomate, mix de cogumelos paris e shitake e molho tonkatsu - R$ 24,50). Os Nachos, tortillas de milho da casa, são outra pedida tradicional, com promoção em duas versões. Os Nachos Caliente contam com molhos chilli com carne e queijo derretido (R$ 39). E Os Nachos Locos são servidos com três molhos à escolha: cheddar, sour cream, guacamole, pico de gallo (à base de tomate e cebola), pasta de feijões refritos, pimenta jalapeño ou chilli com carne (R$ 29).



Clássicos irlandeses



A cozinha irlandesa também tem espaço no Happy Hour. O Irish Fish & Chips apresenta tradicional filé de peixe empanado e frito, apresentado com batatas rústicas e molho tártaro, e sai a R$ 41. Já o Dublin Chicken tem frango à passarinho em pedaços empanados e fritos, com molho de sálvia e barbecue (R$ 31).



Para sobremesa, a boa pedida são os Churros, em porção de seis unidades servidas com doce de leite (R$ 12).



Atendimento unificado



Desde o ano passado, o Sheridan's conta com entrada e atendimento unificado com o Taco El Pancho. Uma nova portaria foi construída junto ao acesso das duas casas, permitindo maior agilidade no fluxo de chegada e saída, e todo o sistema passou a ser único. O cliente pode circular livremente por todos os ambientes e é possível pedir comidas e bebidas do Taco no Sheridan's e vice-versa.





Happy Hour Taco El Pancho e Sheridan's Irish Pub



HORÁRIO: de segunda-feira a sábado, das 18h às 20h

ENTRADA: de segunda a quinta livre até 20h, após R$ 5, sexta e sábado livre até 20h, após R$ 10 - exceto eventos especiais e feriados.

ENDEREÇO: Av. Bispo Dom José, 2295 – Batel, Curitiba – PR

RESERVAS E INFORMAÇÕES: (41) 3342-1204 | www.tacoelpancho.com.br