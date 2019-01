Shopping Palladium recebe o primeiro game center de realidade virtual viajante da América Latina

(Foto: Divulgação)

Imagine poder lutar contra monstros e zumbis, dançar com os jedis de Star Wars, enfrentar seus maiores medos e dirigir o carro dos seus sonhos em pistas clássicas do mundo. Isso será possível, entre os dias 15 de janeiro e 15 de fevereiro, no Shopping Palladium, que receberá o Virtual Experience, primeiro game center de realidade virtual do Brasil. Desenvolvido pela empresa Extreme VR, a atração será montada pela primeira vez em um Shopping no país. O parque promove atrações que levam participantes de todas as idades a uma viagem tecnológica com as mais novas evoluções no mercado de imersão.

A realidade virtual é uma tecnologia que permite interações entre pessoas e um sistema, por meio de recursos gráficos 3D, imagens projetadas em 360º e equipamentos de ponta. O objetivo é criar uma experiência única e sensação de pertencimento a uma realidade completamente diferente da real.

Entre as atrações que chegam ao Palladium está o Kat Walk VR, que permite o participante andar sobre uma plataforma e explorar mapas de jogos gigantes sem sair do lugar, o 3X-HERO, que possibilita a livre movimentação em um espaço de 9 metros quadrados para cada usuário, e o CHROMA-X, que integra a realidade mista com a realidade aumentada. A máquina transporta o jogador, literalmente, para dentro do jogo, fazendo com que ele apareça na tela de simulação. Após a participação na atração, é possível compartilhar o resultado nas redes sociais.

O Virtual Experience foi criado em 2017 pelos sócios Rafael Guimarães, Afonso Rodrigues e Fabian Baquetti, da Extreme VR, com a intenção de levar ao público novas experiências através de soluções tecnológicas em grandes eventos voltados para jovens e adultos. A empresa, que conta com produtos em parceria com o Instituto Ayrton Senna e Globo Marcas, é subsidiária da Extreme Simracing, no mercado há 10 anos, e líder em venda de simuladores de corrida. Algumas atrações do Virtual Experience já passaram por eventos importantes como o Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil, Stockcar e Brasil Game Show.

“Estrear nosso evento no Shopping Palladium, além de ser uma honra, é uma prova de que o nosso trabalho tem sido muito bem feito até aqui. Quando iniciamos esse projeto no começo de 2018, imaginamos que teríamos a oportunidade de passar por praças de grande porte, mas fazer a estreia no Palladium nos dá a certeza de que o Virtual Experience veio com muita força e que, juntos, vamos abalar as férias em Curitiba”, afirma Rafael Guimarães, CEO da Extreme VR.

Em 10 anos de funcionamento, não é a primeira vez que o Shopping Palladium recebe um evento do segmento gamer. No ano passado, o mall inovou ao receber o Xbox Experience, em parceria com a Xbox Brasil, em que os participantes aproveitaram os melhores jogos de Xbox One S e Xbox One X. Participaram do evento cerca 10 mil pessoas.

Para Maria Aparecida de Oliveira, Gerente de Marketing do Shopping Palladium, é muito importante para o empreendimento receber eventos que acompanhem tendências e contemplem novos públicos. “Estamos muito felizes em ser o primeiro Shopping do Brasil a receber o Virtual Experience. Buscamos sempre acompanhar tendências e vimos que o mercado de games apenas cresce. Somos o terceiro país em número de jogadores no mundo. Por isso, unimos o mundo dos jogos e as férias para trazer uma nova e única experiência para nossos clientes de todas as idades”.

O Brasil conta, hoje, com 60 milhões de jogadores de games. Em 2018, dados do Ministério da Cultura apontam que, entre as mulheres, o número de participantes do setor gamer aumentou 20% em 2017, em relação a 2013. Ainda segundo o MinC, o número de produtores de games brasileiros mais que dobrou entre 2013 e 2018. Atualmente, existem cerca de 375 desenvolvedores nacionais de jogos, sendo que 30% deles já tem clientes fora do país. Nos últimos dois anos, foram produzidos 1.700 jogos no Brasil.

“O Virtual Experience se compromete a trazer entretenimento de qualidade para o público do Shopping Palladium. Pode trazer o pai, a mãe, os filhos, a diversão é certa!” diz Rafael Guimarães.

O Shopping Palladium fica na Avenida Presidente Kennedy, 4121 – Portão. Mais informações www.palladiumcuritiba.com.br.

Serviço

Virtual Experience

Data: 15 de janeiro a 15 de fevereiro

Duração: entre 5 e 10 minutos

De segunda a sexta-feira, das 11h às 22h30

Sábados, das 10h às 21h30

Domingos, das 11h às 21h30

Local: Praça de Eventos em frente a Renner, Piso L1

Ingressos: R$ 30,00

R$ 50,00 - com direito a foto souvenir especial da atração

*Classificação indicativa: a partir dos 10 anos. Devem consultar um médico previamente gestantes, idosos, pessoas com transtornos psiquiátricos, problemas cardíacos, doenças crônicas graves, convulsões, perda de consciência, espasmos, tontura, suor excessivo e fadiga.