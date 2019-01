Sheridan's promove noite do blues nesta quarta

(Foto: Divulgação)

Grandes nomes do blues são revisitados por Tony Caster & The Black Mouth Dogs no palco do Sheridan's Irish Pub. O projeto toma conta da casa nesta quarta-feira (16/1) com seu Chicago blues, estilo desenvolvido nos anos 1950 aliando instrumentos como bateria e piano ao blus clássico de violão e harmônica. A casa abre às 18h, com entrada livre até 20h, após R$ 5.

Tony Caster, conhecido do circuito de blues curitibano, encabeça o The Black Mouth Dogs, que conta ainda com Elton Rufino (baixo),Pedro Coelho (teclado) e Ricardo Simões (bateria). O repertório inclui nomes como Muddy Waters, B.B. King e Howlin Wolf, entre outros destaques do Chicago blues.

Tony Caster & The Black Mouth Dogs no Sheridan's Irish Pub

Data: quarta-feira, 16 de janeiro

Horário: abertura da casa às 18h

Entrada: livre até 20h, após R$ 5

Endereço: Rua Bispo Dom José, 2315 - Batel, Curitiba - PR

Informações: (41) 3343-7779 | www.sheridansirishpub.com.br