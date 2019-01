Rouge anuncia lançamento de álbum e nova pausa na carreira

(Foto: Divulgação)

O grupo Rouge anunciou, nesta quinta-feira (24), uma nova pausa na carreira, pouco mais de um ano depois de terem se unido novamente. "Vamos embarcar rumo ao desconhecido e nós cinco iremos expandir nossos horizontes de diferentes formas", afirmou o quinteto em comunicado.

Formado em 2002, o grupo já havia feito uma outra pausa, que durou 11 anos, antes de se reunir em outubro de 2017. Desde então, lançou o EP "5" e fez a turnê "Chá Rouge", em comemoração aos 15 anos do quinteto. O primeiro single, "Bailando", chegou ao topo das plataformas de streaming em poucas horas.

"Foi um reencontro épico e acreditamos que conseguimos cumprir nossa missão e completamos mais um ciclo. Agora sentimos que precisamos voar por novos caminhos", afirmou comunicado do grupo.

As razões para o novo rompimento não foram reveladas, mas o quinteto lançará ainda o clipe do single "Solo Tu" e o quinto álbum, "Les 5inq", no dia 1º de fevereiro, para marcar a nova despedida. Não deverão ocorrer, no entanto, shows ou participações em programas de TV para promover o novo trabalho.

Está previsto ainda o lançamento de um acústico em vídeo, intitulado "Rouge Sessions", mas ainda não tem data de lançamento. O material, gravado na casa de Aline Wirley, está sendo produzido "para mostrar toda gratidão que sentimos e brindar com chave de ouro, afirmou o grupo no comunicado.