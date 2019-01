Mulamba faz show intimista no Sesc Paço da Liberdade no dia 26

(Foto: Hai Studio )

Logo após lotar o Sesc Pompéia em seu show de lançamento do elogiado álbum homônimo de estreia, Mulamba volta a Curitiba para apresentação dia 26 de janeiro, a partir das 17h, no Sesc Paço da Liberdade. No repertório, as canções de “Mulamba”. Os ingressos são limitados a 60 lugares, R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia, e já estão à venda na bilheteria do Paço.

Uma das mais recentes revelações da nova MPB, o grupo é formado por Amanda Pacífico (voz), Cacau de Sá (voz), Caro Pisco (bateria), Érica Silva (baixo, guitarra e violão), Fer Koppe (violoncelo) e Naíra Debértolis (guitarra, baixo e violão). Após o lançamento do álbum homônimo, o sexteto se prepara para rodar o país apresentando a obra. São canções já conhecidas pelo público em versões repaginadas, que abordam, de uma forma muito honesta e confidencial, temas importantes na vida dessas mulheres: amor, amizade, família e indignação sócio-política. Suas influências musicais vão do rock à música erudita.

As apresentações da banda têm sido sempre muito elogiadas por crítica e público, graças à sua potência e qualidade artística e instrumental. Em “Mulamba”, “Espia Escuta”, “Lama”, “Vila Vintém” e “P.U.T.A”, as meninas mostram seu viés ativista, enquanto “Desses Nadas”, “Provável Canção de Amor para Estimada Natália” e “Interestelar” falam de amor com suavidade.

Ouça o álbum “Mulamba”:

SHOW DO ÁLBUM “MULAMBA” @ SESC PAÇO DA LIBERDADE

Dia 18 de janeiro, das 17h às 18h

Endereço: Praça Generoso Marques, 189 - Centro, Curitiba - PR

Ingressos: R$ 15,00 (trabalhadores do comércio e dependentes) e R$ 30,00 (público geral)

Facebook: https://www.facebook.com/events/288535988501752/

Capacidade: 60 pessoas

Informações: (41) 3234-4200