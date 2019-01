Le Pinguê lança hambúrguer de barreado com barbecue de banana

Hambúrguer de barreado. (Foto: Divulgação)

Já pensou em comer um hambúrguer de barreado? A iguaria típica paranaense agora ganhou uma versão um pouco mais moderna na hamburgueria Le Pinguê, localizada no bairro Rebouças, em Curitiba. Para quem já ficou com água na boca, o sanduíche vai ficar no cardápio do estabelecimento até o dia 31 de janeiro.



Cheio de história



O nome do hambúrguer já carrega muita história: Nhundiaquara, nome do rio que nasce a partir do encontro dos rios São João e Ipiranga. As nascentes estão localizadas a 1.400 metros de altura dentro da serra do Marumbi, na mata atlântica do litoral paranaense, na região que pertence ao município de Morretes, localizado há 70 quilômetros da capital paranaense.



O rio, que corta exatamente no meio da cidade de Morretes, só termina na cidade de Antonina, e é lá que muitas pessoas praticam esportes como canoagem, rafting, bóia-cross e pescarias. Além disso, quem for até Morretes vai poder comer o tradicional barreado olhando para o rio, já que vários restaurantes lhe dão esse privilégio.



Para ficar mais perto de um prato típico paranaense, a hamburgueria Le Pinguê pensou em trazer o famoso barreado em forma de hambúrguer, uma ideia autêntica que já conquista ao público há um ano, sempre por tempo limitado.



Nhundiaquara burger



A combinação é feita em um pão de mandioquinha, hambúrguer de 190g de fraldinha, 170g de barreado, queijo mussarela, rúcula e barbecue de banana, isso mesmo, um barbecue de banana super cremoso, que marca o lanche de uma forma única.



O combo do “hambúrguer de barreado” sai a R$ 37,90, e acompanha batata palito e a bebida da sua preferência: refrigerante, água, chá, suco e até chopp. Já para aqueles que querem degustar apenas o sanduíche, o valor fica R$ 27,90.



SERVIÇO

Endereço: rua Chile, número 1651, no bairro Rebouças.

Horário de funcionamento: segunda-feira das 11h30 às 23h. Quarta a sexta-feira das 11h30 às 23h. Aos sábados e domingos das 12h30 às 23h.

Mais informações: (41) 3121-0091 ou pelo instagram @lepinguecuritiba