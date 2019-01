Jokers Pub: Confira a agenda completa do bar, de 09 a 19/01

Hillbilly Rawhide. (Foto: Divulgação)

Para você que ainda não sabe o que fazer, agora que o ano dá sinais de que começou de vez, confira as opções de lazer que a programação do Jokers oferece!

- QUARTA 09

HAPPY JOKERS – o happy hour mais bacana do centro histórico | SALÃO QUEIROLO 18H

Das 18 às 20h30 mais de 100 produtos com 50% de desconto São porções, sanduiches, massas, saladas, aperitivos, doses, caipiras e coquetéis.

ENTRADA LIVRE

- QUINTA 10

CARNE DE ONÇA – FOLK ROCK | SALÃO QUEIROLO 20H

A Banda Carne de Onça nasceu da reunião de vários músicos/amigos com uma paixão em comum, o Folk Rock. As apresentações são espontâneas e cheias de sutileza sonora, porém, carregadas de muita energia, descontração e que tornaram-se marcas registradas da banda. Formada por Renato Ximu (violão e voz), Laércio Demarch (vioão e voz), Amandio Galvão (guitarra e voz), Alexandre Mazza (baixo), Jardel Simões (bateria) e Luiz Henrique (percussão). Com pouco mais de 3 anos de existência, a banda já se apresentou em várias casas de shows e eventos no sul do país, sempre com versões

Singulares para as músicas de vários ícones do Folk Rock internacional, como: Bob Dylan, Neil Young, Johnny Cash, Rolling Stones, Grateful Dead, Crosby, Stills, Nash & Young entre outros. No repertorio da banda também estão inclusas musicas da consagrada banda paranaense Blindagem e do ícone folk paranaense João Lopes, além de nomes importantes do rock rural brasileiro como Zé Geraldo, Renato Teixeira, Almir Sater e Sá & Guarabira.

ENTRADA LIVRE ATÉ AS 20H30 / APÓS 20H30 R$ 10

- SEXTA 11

HILLBILLY RAWHIDE - OUTLAW COUNTRY | SALÃO QUEIROLO 20H

Show com a banda Hillbilly Rawhide! Misturando Country de raiz, Hillbilly, Western, Bluegrass, Boogie Woogie, Trucker's Music, muito Rock'n'Roll primitivo, Blues e Psychobilly.

ENTRADA LIVRE ATÉ AS 20H30 / APÓS 20H30 R$ 10

- SÁBADO 12

LEGIÃO URBANA COVER

A banda Legião Urbana Cover com criada com o lema " MATAR AS SAUDADES DAQUELES QUE VIVERAM AQUELES DIAS" , influenciar a geração coca-cola mais atual.

ENTRADA R$ 20,00

- TERÇA 15

TERÇA CELTA - GAITEROS DE LUME + ARCO E FLECHA | SALÃO QUEIROLO 20H

Pub para um show especial repleto de Irish Drinking Songs e outras canções da cultura galega, bretã e escocesa. Apareça, encha seu caneco e aprecie o melhor da Irlanda no conforto da sua Curitiba.

ENTRADA LIVRE ATÉ AS 20H30 / APÓS 20H30 R$ 10,00

- QUARTA 16

- QUINTA 17

BANDA WOODLAND

Suas principais referências são: The Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, The Monks, Dean Martin, Frank Sinatra,Creedence, Led Zepellin, Pearl Jeam, Red Hot Chilli Peppers entre outros. Faz apresentaçãoes como Duo e Trio Woodland, além da banda completa. Músico autodidata, na estrada ha mais de 20 anos nos mais variados estilos; Pop, Jazz, Blues, Hip Hop, MPB e Rock. Com influências de bandas consagradas como: Led Zeppelin, Beatles, Rush, Yes, Ac/ Dc, Creedence, The Police...

ENTRADA LIVRE ATÉ AS 20H30 / APÓS 20H30 R$ 10,00

- SEXTA 18

HOTEL CASINO

A sonoridade única do Jazz com uma pitada de Blues, Rock e Soul. No repertório nomes como Etta Jones, B.B.King, Amy Winehouse, Ella Fitzgerald, Les Paul & Mary Ford e releituras sofisticadas para clássicos atemporais que vão de Elvis a Lady Gaga, Beatles a George Michel.

ENTRADA LIVRE ATÉ ÀS 20H / APÓS R$ 10

- SÁBADO 19

EL BANDO E TRIBUTO A BARÃO VERMELHO

Clássicos do Rock Nacional anos 80 e 90

ENTRADA ANTECIPADA R$10 / NA HORA R$ 15

Serviço: Jokers (Rua São Francisco, 164 - Centro Histórico). Reservas 41- 33 24 23 51