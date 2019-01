Garden Hambargueria oferece promoção com drinks a partir de R$11

(Foto: Divulgação)

Nas últimas semanas Curitiba tem vivido uma época de calor interminável, onde os termômetros passam dos 30ºC facilmente. Durante o dia e à noite, ficam os pensamentos de como refrescar tamanhas temperaturas e com isso, o Garden Hambargueria, no Largo da Ordem, trabalha com sua carta de drinks em promoção, que combinam bem com o verão.

Quem for de segunda à quinta ao bar, poderá aproveitar toda a carta de drinks com 20% de desconto, durante o Happy Hour, das 17h às 20h. Exemplo são os clássicos Mojito e Gin Tônica que são vendidos a R$11,99. O público também pode saborear algumas misturas que parecem impossíveis, mas no final dão um ótimo sabor, é o caso do Long Island Ice Tea (R$20,99 preço sem o desconto) que acompanha vodka, rum, tequila, gin, licor de laranja, suco de limão e Coca-Cola. A bebida que leva o nome da casa, o Garden Drink (R$16,99 preço sem o desconto), traz rum, ramos de alecrim, suco de limão e xarope de maçã verde.

Para quem gosta de bebidas mais doces, pode aproveitar o Bloom (R$23,99 preço sem o desconto) que leva frangélico, absolut vanilla, oreo, creme de leite e sorvete de creme. Uma verdadeira sobremesa alcoólica. Durante o Happy Hour do Garden o público tem direito a chope pilsen por R$5 e porção de batata frita a R$10

SERVIÇO – GARDEN HAMBARGUERIA

Onde: Garden Hambargueria (Avenida Jaime Reis, 22 – São Francisco)

Horários: segunda à sexta a partir das 17h, sábado a partir das 11h e domingo a partir das 10h.

Contato e reservas: (41) 3121-2730

Mais informações: https://www.facebook.com/gardencwb