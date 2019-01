DJ Marlboro promove noite do funk brasileiro nesta quinta no +55 Bar

DJ Marlboro. (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (24/01), a partir das 21h, o +55 Bar recebe o nome que é referência quando o assunto é funk brasileiro! DJ Marlboro toma conta da festa “Bug do Milênio” que tem como intuito relembrar hits clássicos de uma era nostálgica. Sucessos como “Se Ela Dança, Eu Danço”, “Eu Vou Pro Baile”, “Beijo Na Boca” e outros da trajetória do DJ carioca prometem animar a noite dos curitibanos.

Desde 1980, Marlboro é reconhecido por ser o criador do funk carioca e consolidar a divulgação do ritmo que conquistou o mundo. Já passou pelas maiores festas, bailes e festivais de música impulsionando sua carreira e há mais de 30 anos tem seu nome como o principal do funk brasileiro.

Na mesma noite, quem também comanda o line da festa são os DJs Schasko e Murillo. Os ingressos custam R$30 (feminino) e R$60 (masculino), sujeitos a alteração conforme lotação da casa. Para mais informações e reservas, os contatos do +55 Bar são: (41) 3322-0900 | WhatsApp (41) 9247 3322.



Sobre o +55 Bar

Há cinco anos em Curitiba (PR), o +55 Bar está localizado na famosa Avenida Vicente Machado, a região de Curitiba para quem gosta de curtir uma boa música, gastronomia e arte. Com o propósito de homenagear a rica cultura brasileira, a programação da casa reúne desde shows, exposições até stand up comedy.

O +55 Bar abre de terça a sábado, a partir das 19h, e domingo, a partir das 18h, e oferece um variado cardápio e menu que atendem a todos os paladares. Nas terças-feiras, acontece o famoso “Gastronight” que reúne um menu especial preparado por um chef novo ou personalidade da cidade. Nas quartas-feiras, a casa oferece o Sushi 50% off; nas quintas-feiras a atração é no ritmo do surf music com um trio acústico e no fim de semana os dias são de festas.

Serviço:

+55 Bar

De terça a sábado, a partir das 19h, e domingo, a partir das 18h

Endereço: Av. Vicente Machado, 866 – Batel

Telefone: (41) 3322-0900 | (41) 99247 3322 (WhatsApp)

Site: http://www.cincocinco.com.br/#home

Facebook: https://www.facebook.com/mais55bar

Instagram: https://www.instagram.com/mais55bar/