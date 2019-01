De olho nas Olimpíadas, paranaense é convocado para Seleção Brasileira de Skate

Lucas Xaparral. (Foto: Divulgação)

Em 2016, o Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou a inclusão de seis esportes nos Jogos Olímpicos a partir de Tóquio-2020. Entre as novas modalidades, está o skate, um dos esportes mais praticados no Brasil. Pensando em fazer bonito nos jogos olímpicos, a Confederação Brasileira de Skate (CBSK), entidade reconhecida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), criou a Seleção Brasileira de Skate, convocada anualmente.

Recém-convocada, a Seleção Brasileira de Skate para o ano de 2019 conta com 21 atletas divididos nas modalidades Street e Park, com equipe masculina e feminina. A convocação, a segunda da história, levou em consideração os resultados atingidos pelos atletas durante o ano de 2018. A partir de agora, os atletas que integram a Seleção Brasileira de Skate contarão com todo suporte da CBSK para treinamentos e, também, para participações em competições nacionais e internacionais.

O skatista Lucas Xaparral. (Foto: Divulgação)

Um dos grandes destaques da Seleção Brasileira de Skate é o paranaense Lucas Xaparral, o primeiro nome do Estado a integrar o time nacional. Aos 29 anos de idade, o atleta, que foi convocado pela primeira vez, é um dos nomes mais experientes da seleção. Natural de Londrina, Xaparral anda de skate desde os 3 anos e foi um dos primeiros brasileiros a se consolidar no esporte sem precisar deixar o Brasil. “Eu sempre levei o skate de maneira extremamente profissional, e é muito gratificante colher os frutos de tanto empenho. Foi muito emocionante ver o skate confirmado na Olimpíada, e agora passo a integrar a Seleção Brasileira com meus pensamentos em Tóqui-2020”, comenta Xaparral, integrante da seleção na modalidade Street ao lado de Lucas Rabelo, Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Tiago Lemos.

Ao longo de sua carreira, Xaparral acumula dezenas de títulos nacionais e internacionais, entre eles Campeão Brasileiro Amador (2004), Campeão do X-Games Brasil (2008), Campeão Fix to Ride (2012) e Campeão Vans Waffle Series Brasil (2015). Nos anos de 2009 e 2012, o atleta foi eleito o Melhor Skatista Profissional de Street do Brasil. Já em 2017, foi indicado ao prêmio Skatista do Ano. “Tenho uma carreira sólida, construída com muita ética e dedicação. É muito fácil você sair por aí falando que é skatista, mas é difícil ser respeitado nesse meio tão competitivo. Tenho orgulho dos meus resultados e, principalmente, da minha relação com atletas de todo mundo”, comenta.

Para ser um dos 20 atletas com vaga Olímpica, Lucas Xaparral precisa ficar entre os três primeiros colocados nos campeonatos mundiais da temporada 2020 ou ficar bem posicionado no ranking que levará em consideração eventos nacionais, continentais e mundiais disputados entre 01 de janeiro de 2019 e 31 de maio de 2020. Para cada modalidade do skate nos Jogos Olímpicos existirá um limite de 3 representantes por país e no mínimo 1 skatista por continente. O Japão, país sede, tem vaga garantida em todas modalidades. “Essa é a meta da minha vida. Vou trabalhar muito nos próximos meses para conquistar uma das vagas brasileiras e, se tudo der certo, representar o país da melhor maneira possível nas Olimpíadas. Para isso, quero participar do maior número de campeonatos, sempre competindo em alto nível. Se conseguir manter um bom ritmo, tenho certeza que posso realizar esse sonho”, detalha Xaparral.

Lucas em ação. (Foto: Divulgação)

Além do sucesso esportivo, Lucas Xaparral é reconhecido por levar o skate brasileiro para um patamar comercial, chamando a atenção de grandes marcas que passaram a investir no esporte, entre elas Honda e Harley Davidson. Hoje, o skatista é patrocinado pelas empresas Element, Vans, Bolovo, Independent e Personal Boards. “Durante muito tempo, vimos o skate ser deixado de lado, mesmo com milhões de praticantes espalhados pelo país. Nós, skatistas profissionais, trabalhamos duro nos últimos anos para sermos respeitados e mostrar que o Brasil é um país fortíssimo no esporte e tem skatistas de ótimas qualidade. As grandes marcas e investidores têm percebido isso, o que nos deixa ainda mais orgulhosos. Tenho certeza que a partir de 2020, o skate atingirá um novo patamar em nosso país”, completa o atleta.

Para conhecer um pouco mais sobre a carreira de Lucas Xaparral, acesse as redes sociais do atleta: Instagram (@lucasxaparral) e Facebook (xaparralskt).