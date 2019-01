Curitiba Motorcycles traz Sepultura de volta à capital

(Foto: Divulgação)

Após três anos sem realizar nenhuma apresentação na capital, o Sepultura retorna a Curitiba no próximo dia 09 de fevereiro. A banda é a principal atração do festival Curitiba Motorcycles, que será realizado na Live Curitiba.

Além do Sepultura, o evento vai contar com shows dos grupos Motorocker, Didley Duo, Fourface e Hilbilly Hawhide. O espaço vai oferecer também diversos serviços, como food truck, barbearia, cervejas artesanais e lojas de camisetas. A abertura do festival fica a cargo do DJ Fefo.

Os ingressos, que custam entre R$120,00 (meia) e R$240 (inteira), estão à venda, nos quiosques e pelo site do Disk Ingressos, e nas seguintes lojas: Boné Store (Shopping Palladium); Hyphen Presentes (Angeloni Agua Verde); Deco Skin (Shopping Mueller e Shopping Barigui); Hand&Made Music Shop (Shopping Palladium); Túnel do rock (Rua XV de novembro, 74); Lets Rock (Praça Tiradentes, 106, lj 03 e 04); Dr. Rock (Shopping Metropolitan); Adrenalina Motos (Rua João Negrão 1747); e Km 87 barbearia (Av Paraná, 2485).

SERVIÇO

CURITIBA MOTORCYCLES - SEPULTURA, MOTOROCKER E OUTRAS ATRAÇÕES

Onde: Live Curitiba (R. Itajubá, 143, Novo Mundo)

Quanto: R$120,00 (meia) e R$240 (inteira)

Classificação: 18 anos

Horário: A partir das 16h00min

Ingressos à venda: https://www.diskingressos.com.br/evento/9333/09-02-2019/pr/curitiba/curitiba-motorcycles