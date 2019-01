Crossroads promove noite especial para quem sempre sonhou em ser um astro do rock

(Foto: Nay Klim)

O Bar Crossroads, localizado no bairro Água Verde e referência na cena rock n’roll da capital paranaense, está com novidades na programação.

As noites de terça-feira serão dedicadas a todos aqueles que sempre tiveram o sonho de ser um Rockstar, pelo menos por uma música, com o “Open Mic”. A banda AppleTie, formada por Adriano Compiani, Carlos, Félix e Wil Doyhepoly, será a responsável em promover a experiência com um repertório com mais de 600 canções.

No dia 29 de janeiro, o tema será Rock Nacional. Os interessados em participar devem ser maiores de 18 anos e podem se inscrever pelo link, disponibilizado no evento oficial no facebook no início de cada semana.

“Queremos promover uma noite de imersão com o nosso público, fazendo-os, literalmente trocar de lado e sentir como é ser um Rockstar. A cada semana, teremos uma temática diferente, como clássicos do rock, rock alternativo, rock nacional, folk, entre outros, agregando as mais diferentes vertentes do estilo musical”, comenta Alessandro Reis, proprietário do Crossroads.

O Bar Crossroads fica localizado na Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde. Mais informações pelo telefone (41) 3243-3711, ou acompanhe pelo Facebook @barcrossroads e pelo Instagram @barcrossroads.

Serviço:

“Open Mic” no Bar Crossroads

Local: Bar Crossroads (Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde)

Data: Terças-feiras

Horário: a partir das 19h

Entrada: gratuita

Instagram: @barcrossroads

Classificação: 18 anos

Evento oficial: https://www.facebook.com/events/580527122370826/