Cookie Stories lança sorvete com brownie frito

(Foto: Divulgação)

Se você gosta de preparos inusitados e, principalmente, de um bom doce, acompanhe essa ideia: um sorvete frito, com uma camada de brownie ao redor e muita calda para completar. Difícil de imaginar, né? Mas não para as irmãs Camila e Rafaela Camargo, proprietárias da Cookie Stories, primeiro empreendimento brasileiro especializado em cookies. O Brownie Iceberg está no cardápio para aproveitar a estação mais quente do ano com direito a uma dose extra de açúcar.

Para explicar melhor, o doce é composto por uma bola de sorvete envolta por um brownie frito, servido em um prato com muita calda, que pode ser escolhida pelo cliente: brigadeiro, hot fudge, doce de leite, frutas vermelhas, Nutella ou caramelo salgado, garantindo ainda mais sabor para o preparo. “Eu queria lançar alguma coisa que envolvesse sorvete, por causa do Verão, mas que fosse inovador de alguma maneira. Então me inspirei no tempurá, que é sorvete frito, mas deixei mais com a nossa cara, com a camada de Brownie em volta”, explica Rafaela.

O público teve papel essencial na criação do novo prato. Por meio do Instagram, as irmãs atiçaram os seguidores, com muito mistério, e fizeram uma votação para saber qual deveria ser o nome do preparo. O Brownie Iceberg, como foi nomeado, estará disponível apenas durante o Verão, com o preço de R$ 23,00 com as caldas Brigadeiro, Doce de Leite, Nutella, Salted Caramel e Hot Fudge ou R$ 25,00 com calda de Frutas Vermelhas.

A Cookie Stories fica na Rua Moysés Marcondes (nº 429), no bairro Juvevê, e funciona de segunda a sexta, das 12h às 19h, aos sábados, das 11h30 às 18h e nos domingos, das 14h às 18h30. Já a Cookie Street fica na Av. Vicente Machado (n° 554), no Centro de Curitiba, e funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h. Mais informações na página oficial da Cookie Stories no Facebook ou no site www.cookiestories.com.br.