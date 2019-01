Conheça Rapha Ribeiro: cantor pop curitibano com mais de 47 mil seguidores

(Foto: Gustavo Neves )

" Você tem que ter em mente que no final do dia é só você que sobra. E daqui há 30 anos é você que vai se lembrar de tudo isso. Faça por você, pense por você. Ache seu lugar." É com essa inspiração que Rapha Ribeiro conta sua trajetória de vida no mais novo episódio da websérie original do Barulho Curitiba. No Persona Curitiba desta semana você irá conhecer mais sobre o artista Rapha, que já conta com mais de 47 mil seguidores no instagram e é muito querido pela cena curitibana.

Lançando seu primeiro single original "OTÁRIO", Rapha nos conta sobre o medo de ser quem você é. "Eu já não tenho contato com a minha família, e tive que abrir a mão de algumas coisas para finalmente ser livre e entender quem eu sou e o que eu quero A minha música fala muito sobre isso e sobre não deixar a sua cabeça te dominar. A maioria das vezes estamos mal por interferência externa, que atrapalha o interno." desabafa Ribeiro.

Você pode conferir o episódio completo no nosso canal do Youtube.