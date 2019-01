Confira todos os vencedores do SAG Awards 2019

(Foto: Divulgação)

O 25º Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) é uma premiação considerada muito mais certeira, ao lado do Critic's Choice Awards, no sentido de prever os possíveis vencedores do Oscar. Concedido por profissionais ligados ao Sindicato dos Atores de Hollywood, tem seu foco especificamente na atuação de atores e atrizes, no cinema e em séries.

Abaixo, você confere todos os vencedores e vencedoras da premiação deste ano, que aconteceu neste domingo (27).

Cinema

Melhor Ator

Christian Bale – Vice

Bradley Cooper – Nasce Uma Estrela

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen – Green Book : O Guia

John David Washington – Infiltrado na Klan

Melhor Atriz

Emily Blunt – O Retorno de Mary Poppins

Glenn Close – A Esposa

Olivia Colman – A Favorita

Lady Gaga – Nasce Uma Estrela

Melissa McCarthy – Poderia me Perdoar?

Melhor Ator Coadjuvante

Mahershala Ali – Green Book: O Guia

Timothée Chalamet – Querido Menino

Adam Driver – Infiltrado na Klan

Sam Elliott – Nasce Uma Estrela

Richard E. Grant – Poderia me Perdoar?

Melhor Atriz Coadjuvante

Amy Adams – Vice

Emily Blunt – Um Lugar Silencioso

Margot Robbie – Duas Rainhas

Emma Stone – A Favorita

Rachel Weisz – A Favorita

Melhor elenco

Nasce Uma Estrela

Pantera Negra

Infiltrado na Klan

Bohemian Rhapsody

Podres de Ricos

Melhor elenco de dublês

Homem-Formiga e a Vespa

Vingadores: Guerra Infinita

The Ballad of Buster Scruggs

Pantera Negra

Missão Impossível: Efeito Fallout

TV

Melhor Ator em telefilme ou minissérie

Antonio Banderas – Genius: Picasso

Darren Criss – American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace

Hugh Grant – A Very English Scandal

Anthony Hopkins – Rei Lear

Bill Pullman – The Sinner

Melhor Atriz em telefilme ou minissérie

Amy Adams – Objetos Cortantes

Patricia Arquette – Escape at Dannemora

Patricia Clarkson – Objetos Cortantes

Penelope Cruz - American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace

Emma Stone – Maniac

Melhor Ator em série dramática

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This Is Us

Joseph Fiennes – The Handmaid’s Tale

John Krasinski – Jack Ryan

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Melhor Atriz em série dramática

Julia Garner – Ozark

Laura Linney – Ozark

Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale

Sandra Oh – Killing Eve

Robin Wright – House of Cards

Melhor Ator em série de comédia

Alan Arkin – O Método Kominsky

Michael Douglas – O Método Kominsky

Bill Hader – Barry

Henry Winkler – Barry

Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor Atriz em série de comédia

Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel

Alison Brie – GLOW

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Jane Fonda – Grace and Frankie

Lily Tomlin – Grace and Frankie

Melhor elenco em série dramática

The Americans

Better Call Saul

The Handmaid’s Tale

Ozark

This Is Us

Melhor elenco em série de comédia

Atlanta

Barry

GLOW

O Método Kominsky

The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor elenco de dublês em série de comédia ou drama

Glow

Demolidor

Jack Ryan

The Walking Dead

Westworld