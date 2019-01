Confira todas as novidades da Netflix para fevereiro

Star Wars: O Despertar da Força é uma das principais novidades da plataforma de streaming para fevereiro. (Foto: Divulgação/Disney)

Se você já perdeu (ou continua perdendo) muito tempo, na hora de escolher o que assistir na Netflix, e acaba não assistindo a nada, o seu problema acabou. Resolvemos te dar uma mãozinha e trazer todas as estreias do mês de fevereiro, para você se programar e saber exatamente o programa a se escolher na plataforma.

De filmes da saga Star Wars, à estreia da clássica animação Ducktales, passando por novas temporadas de diversas séries, como One Day At a Time, o que não falta é boa diversão.

Portanto, mãos à obra e programe-se!

01 de fevereiro

Star Wars: O Despertar da Força

Nightflyers (Temporada 1)

Boneca Russa (Temporada 1)

Velvet Buzzsaw

Elena of Avalor (Temporada 2)

Star Wars Rebels (Temporada 4)

Station 19 (Temporada 1)

Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online (Temporada 1)

Sempre Bruxa (Temporada 1)

Dear Ex

Ressurreição

Zoe e Raven: Valentine’s Day

Vera: Dia do Coração

Investigação Criminal (Temporada 4)

P.O.L.I.C.I.A. (Temporada 3)

Aterrorizados

Heal – O Poder da Mente

Ducktales – Os Caçadores de Aventuras: Woo-oo! (Temporada 1)

O Bom Dinossauro

05 de fevereiro

Ray Romano: Right There, Around The Corner

07 de fevereiro

A Terra É Plana

08 de fevereiro

Mandou Bem – México

As Épicas Aventuras do Capitão Cueca (Temporada 2)

Dumplin’

One Day At a Time (Temporada 3)

High Flying Bird

Árvore de Sangue

ReMastered: As Duas Mortes de Sam Cooke

O Sucessor

10 de fevereiro

Patriot Act with Hasan Minhaj: Volume 2

14 de fevereiro

Dirty John – O Golpe do Amor (Temporada 1)

Ken Jeong: You Complete Me, Ho

15 de fevereiro

The Umbrella Academy (Temporada 1)

Até Que a Gente Te Separe

Yucatán

Um Namorado Para Minha Mulher

Larry Charles’ Dangerous World of Comedy

O Príncipe Dragão (Temporada 2)

Um Namorado para Minha Mulher

21 de fevereiro

Amazônia

22 de fevereiro

Chef’s Table (Volume 6)

Supermães (Temporada 1)

Go! Viva do Seu Jeito (Temporada 1)

Paddleton

O Fotógrafo de Mauthausen

Suburra: Sangue em Roma (Temporada 2)

Pelas Ruas de Paris

Firebrand

25 de fevereiro

Ash vs. Evil Dead (Temporada 3)

Van Helsing (Temporada 3)

26 de fevereiro

Shadowhunters: The Mortal Instruments (Temporada 3B)

27 de fevereiro

Quién Te Cantará

28 de fevereiro

Megarromântico