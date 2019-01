Confira os pedidos de Paul McCartney para o camarim do show em Curitiba

(Foto: Divulgação)

Já chegaram as indicações como serão os camarins de Sir Paul McCartney e sua banda na noite do show em Curitiba, dia 30 de março. A mobília não pode ser feita de pele animal ou mesmo ter estampa animal – ou seja, nada de couro ou imitação. Os móveis e carpetes deverão ser de cores neutras, menos branco – nada listrado ou estampado. As luminárias têm que ter dimmer, para regular a intensidade da luz. No quesito plantas, é tudo bem específico: seis plantas mais altas e com bastante folhagem, e seis mais baixas. Pedem também 80 gérberas de cores sortidas, divididas em oito arranjos. Em toalhas não existe economia. Cada camarim deve ter 25 toalhas de mão na cor preta. Além disso, a produção pede a cada show 20 dúzias de toalha de banho.

INGRESSOS

Há ingressos disponíveis para os seguintes setores - PISTA - R$225,00 (meia-entrada) e R$450,00 (inteira) / PISTA PREMIUM - R$425,00 (meia-entrada) e R$850,00 (inteira). A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue. Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei. Online: www.ticketsforfun.com.br e na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência) – Livraria Cultura/Shopping Curitiba (R: Brigadeiro Franco,2300, piso 2- lj306, Centro, de segunda a sábado, das 10h às 22h, aos domingos, das 12h às 20h e feriados, das 14h às 18h), através do www.ticketsforfun.com.br e nos pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

“PAUL McCARTNEY – THE FRESHEN UP TOUR”

CURITIBA

Data: Sábado, 30 de março de 2019

Horário: 21h30

Local: Estádio Couto Pereira - R. Ubaldino do Amaral, 37 - Alto da Glória, Curitiba - PR

Capacidade: 42.882

Duração: Aproximadamente 1h40

Classificação etária: De 10 a 15 anos permitida a entrada acompanhado de responsável. A partir dos 16 anos é permitida a entrada desacompanhada.

Abertura da casa: 17h

Acesso para deficientes

Venda de ingressos no site: www.ticketsforfun.com.br