Beer Mad: Novo bar de Curitiba é inspirado no universo de Alice no País das Maravilhas

(Foto: Divulgação)

Uma Chapeleira Maluca, um coelho branco de humores variados, snacks exclusivos e 12 torneiras com cervejas artesanais escolhidas a dedo - várias inéditas em Curitiba. Essa é a Beer Mad, recém-inaugurada na vila gastronômica Souq. Inspirada na obra de Lewis Carroll e na tagline "alquimia lupulada", a marca se materializa num bar de estética inédita, projetado pelo escritório Atonau Arquitetos.

"Nossa intenção é ampliar o público fã da cerveja a partir de uma nova estética, mais ampla e democrática, escapando daquele estereótipo focado no cervejeiro homem barbudo e rústico", conta a porta-voz da marca, Daiane Santos. Além dos personagens de Alice no País das Maravilhas, a loja é decorada com um mini fermentador cônico de 27 litros, que conta com resfriador, passando assim a sensação de que as cervejas são tiradas direto da fonte de fabricação.

Em relação à seleção de cervejas, o tap tem se destacado pelas diversas opções de IPA, chegando a ter oito torneiras dedicadas a esse estilo em um mesmo dia. Além disso, a Beer Mad vende com exclusividade o chope Demoiselle (de Ribeirão Petro) e a Leuven (de Piracicaba), que além do chope traz a única garrafa de cerveja com realidade aumentada do mercado (ambos disponíveis no bar). Outra opção exclusiva é o baldinho personalizado da Colorado com long necks Hoegaarden, a witbier mais famosa do mundo. O tap da Beer Mad também chama atenção por ser decorado com o coelho que representa a marca em diversos humores, inspirando os clientes a experimentarem o chope equivalente ao seu humor naquele momento.

O cardápio de snacks da Beer Mad foi idealizado para harmonizar com as cervejas vendidas, contendo variedades de nuts, torresmos e chocolates que levam cerveja na receita. A marca possui também sua própria linha de produtos, a Mad Store, com bonés, camisetas, bolachas, copos e growlers desenvolvidos por artistas locais, como os ilustradores Marcelo Lopes, do Estúdio Degrade, e Gustas, famoso por seus grafites que expressam as peculiaridades do comportamento humano..



"A Beer Mad foi construída por gente que ama cerveja, a partir do lema Go Mad or Go Home. Por isso vamos sempre trazer novidades para tornar a experiência dos clientes cada vez intensa e lúdica", finaliza Daiane.

Serviço:

Beer Mad – Souq

Avenida Iguaçu, 4399

Terça a sexta-feira das 17h às 23h

Sábado e domingo das 11h às 23h

www.facebook.com/beermadoficial/

www.instagram.com/beermadoficial/