Banda Lagum se apresenta neste domingo no +55 Bar

Quem vai aproveitar o primeiro domingo (13/01) do ano na capital paranaense já pode se programar para ir ao +55 Bar! A casa abre suas portas a partir das 20h com o primeiro Sunday Sunset de 2019 que promete muita animação e um som alto astral. Quem desembarca no palco pela quarta vez é a banda mineira Lagum.

O grupo já está entre os mais ouvidos do Spotify e tem feito sucesso pelo Brasil todo. Um dos hits de sucesso foi gravado em parceria com a cantora paulista Ana Gabriela, conquistou a posição dos melhores hits do Spotify, além do Top 50 BR na plataforma, o que levou a banda ao palco do programa “Só Toca Top”, da Rede Globo, apresentado por Luan Santana e Fernanda Souza.

O grupo foi formado em 2014 por Pedro Calais nos vocais, Otávio Cardoso e Glauco Borges nas guitarras, Francisco Jardim no baixo e Tio Wilson na bateria. Ao todo, já reúnem mais de 220 mil inscritos no canal do Youtube, mais de 25 milhões de visualizações no clipe “Deixa” e mais de 2,989,828 ouvintes mensais no Spotify.

Os ingressos custam R$30 (feminino) e R$50 (masculino), sujeitos a alteração, e já estão sendo vendidos pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/1301---sunday-sunset-apresenta-lagum__427691. Para mais informações, os contatos do +55 Bar são: (41) 3322-0900 | WhatsApp (41) 9247 3322.

Serviço:

+55 Bar

De terça a sábado, a partir das 19h, e domingo, a partir das 18h

Endereço: Av. Vicente Machado, 866 – Batel

Telefone: (41) 3322-0900 | (41) 99247 3322 (WhatsApp)

Site: http://www.cincocinco.com.br/#home

Facebook: https://www.facebook.com/mais55bar

Instagram: https://www.instagram.com/mais55bar/