Aderbal Freire Filho vem a Curitiba para oficina de teatro gratuita

(Foto: Divulgação)

Um dos mais respeitados diretores de teatro do país, Aderbal Freire Filho vem a Curitiba nos dias 4 e 5 de fevereiro para ministrar uma oficina gratuita de dramaturgia à convite de Nena Inoue. O encontro acontece no Centro Cultural Sesi Heitor Stockler de França, sob o tema "O texto teatral contemporâneo: a utopia em cena".

A temática principal será trabalhada a partir de oito subtemas, todos em diálogo direto com o universo da dramaturgia. Entre eles estão a invenção do cinema e a (re)invenção do teatro ocorridas no século 20; a nova poética cênica; a ilusão e a imaginação; o teatro grego; hipóteses dramatúrgicas da cena contemporânea e a relação entre texto e utopia. O encontro é voltado a artistas de teatro, poetas, narradores e leitores. Esta é a primeira etapa desta atividade e prevê apresentação de leitura dramática de alguns dos textos criados pelos participantes, em Abril, no Festival de Curitiba, a princípio.

A oficina é uma iniciativa do Espaço Cênico e faz parte do projeto III Curitiba Mostra. As 20 vagas disponíveis serão preenchidas a partir de um processo seletivo e as inscrições já estão abertas. Para participar é preciso enviar breve apresentação e uma carta de intenção em primeira pessoa para o e-mail espacocenicocuritiba@gmail.com até o dia 29 de janeiro. O resultado será divulgado no dia 02 de fevereiro, pelas redes sociais do Espaço Cênico.

"É uma honra receber um artista como o Aderbal Freire-Filho, referência do teatro nacional, dramaturgo, diretor, ator, um homem de teatro. É uma chance única de aprender e partilhar com esse mestre, um pensador do teatro brasileiro", explica Nena Inoue, diretora do Espaço Cênico e responsável pelo III Curitiba Mostra, em parceria com o produtor Adriano Esturilho.

Serviço:

Oficina de teatro com Aderbal Freire Filho

"O texto teatral contemporâneo: a utopia em cena"

Inscrição para o processo seletivo: enviar uma apresentação em primeira pessoa para o e-mail espacocenicocuritiba@gmail.com até o dia 29 de janeiro.

Divulgação do resultado da seleção: 02 de janeiro (20 vagas)

Datas e horários: 4 de fevereiro, das 17h às 21h; e 5 de fevereiro, das 18h às 21h.

Local: Centro Cultural Sesi Heitor Stockler de França

End.: Av. Mal. Floriano Peixoto, 458 – Centro – Curitiba

Mais informações: https://www.facebook.com/espacocenicocuritiba/